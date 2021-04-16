Ucuz baklavayı duyanlar salgını unuttu! Dükkan önündeki uzun kuyruk 'pes' dedirtti
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Ucuz baklavayı duyanlar salgını unuttu! Dükkan önündeki uzun kuyruk 'pes' dedirtti

Ucuz baklavayı duyanlar salgını unuttu! Dükkan önündeki uzun kuyruk 'pes' dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de bir tatlıcıda satılan ucuz baklava nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta bekleyenler adeta salgını unuttu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar 'bu kadarına da pes' dedirtti.

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Koronavirüs vaka ve ölüm sayısındaki ciddi artışla beraber, yeni önlemler alınarak kısmi kapanmanın uygulanmasına karar verilmişti. Alınan yeni kararlarla, şehirlerdeki hareketliliğin önüne geçilmek istenmişti ancak Bahçelievler'de bulunan bir tatlıcıda sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Ucuz baklavayı duyanlar salgını unuttu! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için vatandaşlar, tatlıcının önünde sosyal mesafe kurallarına uymayarak uzun kuyruk oluşturdu. Dün iftar saatine yakın zamanda kuyruğun uzadığı görüldü. Tatlıcının önündeki kuyruk kadar içerisinde yaşanan yoğunluk da 'pes' dedirtti.

KORONAVİRÜSÜ YENİ ATLATMASINA RAĞMEN KUYRUĞA GİRDİ

Sırada bekleyen ve koronavirüsü yeni atlattığını belirten bir vatandaş, "Keşke kurallara herkes uysa ama insanlarımız bilinçsiz, sosyal mesafe gerçekten yok. Fiyatı uygun olduğu için mecbur bu sırayı bekliyoruz. İnsanlar evine gidiyor, iş çıkış saatine denk geliyor. Bu nedenle ister istemez bir yoğunluk oluyor ve sosyal mesafe ortadan kalkıyor" diye konuştu.

Ucuz baklavayı duyanlar salgını unuttu! Dükkan önündeki uzun kuyruk 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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