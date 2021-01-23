Son dakika haberleri! Uçuşların durdurulduğu Hong Kong'da mahsur kalan öğrenci, Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Uçuşların durdurulduğu Hong Kong'da mahsur kalan öğrenci, Türkiye'ye getirildi

23.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:13
Son dakika haberleri! Uçuşların durdurulduğu Hong Kong'da mahsur kalan öğrenci, Türkiye'ye getirildi

Son dakika gündem haberine göre Uçuşların durdurulduğu Hong Kong'da mahsur kalan öğrenci, Türkiye'ye getirildiDIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Tayvan'dan Türkiye'ye dönmek için yola çıkan; ancak Hong Kong'dan aktarma yapacağı sırada uçuşların durdurulması nedeniyle mahsur kalan öğrencinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Uçuşların durdurulduğu Hong Kong'da mahsur kalan öğrenci, Türkiye'ye getirildi

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Tayvan'dan Türkiye'ye dönmek için yola çıkan; ancak Hong Kong'dan aktarma yapacağı sırada uçuşların durdurulması nedeniyle mahsur kalan öğrencinin ülkeye getirildiğini duyurdu. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tayvan'dan İstanbul'a gelmek için Hong Kong aktarmalı uçağa binen; ancak Hong Kong'da Covid-19 önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle mahsur kalan öğrencinin yardımına yetişildiğini belirtti. Kıran, "Tayvan'dan İstanbul'a gelmek için yola çıkan öğrencimiz, Hong Kong'da aktarma yapacağı sırada uçuş yasağı sebebiyle uçağa binememiş ve havaalanında kalmıştı. Başkonsolosluğumuz hemen yardımına koştu" ifadesini kullandı.

Kıran, öğrencinin Türkiye'ye getirilişini anlatan grafiği de paylaştı. Grafikte, şu ifadeler yer aldı:

"Taipei-Hong Kong-İstanbul aktarmalı şekilde ülkemize dönmek isteyen bir öğrencimiz Hong Kong'a vardığında Covid-19 önlemleri nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu. Tayvan'a geri dönemeyen ve son harçlığını uçak biletine veren öğrencimiz, Hong Kong'da mahsur kaldı. Durumla hemen ilgilenen Başkonsolosluğumuz, öğrencimizi gece 01.30'da araçla havaalanından alarak misafir etti. 3 gün boyunca misafir ettiğimiz öğrencimizi, THY uçuşuyla ülkemize sağ salim ulaştırdık."

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Son dakika haberleri! Uçuşların durdurulduğu Hong Kong'da mahsur kalan öğrenci, Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Doğulu Hande Erçel Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Cüneyt Çakır Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Uçuşların durdurulduğu Hong Kong'da mahsur kalan öğrenci, Türkiye'ye getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 16:23:57. #1.14#
title