Uçuşlar iptal mi? İstanbul uçak seferleri iptal mi?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara Bölgesi'nde uçak ile seyahat edecek yolcular, uçuşlar iptal mi? İstanbul uçak seferleri iptal mi? sorularının yanıtını merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmini verilerinin ardından İstanbul'da kar yağışları başladı. Marmara Bölgesi'nde hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle uçuşlar iptal mi? İstanbul uçak seferleri iptal mi? merak ediyor.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde buzlanma ve don uyarısında bulunmuştu. Birçok bölgede devam eden kar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Diyarbakır'da seferlerin iptal edilmesine neden oldu. Diyarbakır'da şiddetli kar yağışları devam ederken, kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreyi geçti.

Pegasus, SunExpress, Türk Hava Yolları ve Anadolujet firmalarına ait uçuşlar uçuş seferlerini gerçekleştiremedi. Diyarbakır'da, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir üzerinden karşılıklı olarak yapılması gereken Diyarbakır-Ankara, Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-İzmir, Diyarbakır-Antalya seferleri olmak üzere toplamda 22 uçak seferi iptal edildi. Gece başlayan kar yağışları Diyarbakır'da 15.00'a kadar devam etmesi beklenmekte.

İSTANBUL UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Marmara Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eksilere düşen hava durumu havada ve karada seyahatini etkilemekte. Bazı uçak firmalar güvenli seyahati gerçekleştirmek ve uçak seferleri iptalini önlemek amacıyla, uçuşların iniş ve kalkışlarının önce sonrasında uçağı soğuk ve buzlanmadan önleyen 'de-icing' - 'anti-icing' gibi işlemlerle önlemler alınmakta. İstanbul uçak seferleri için herhangi bir iptal henüz gerçekleşmedi.