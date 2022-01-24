Uçuşlar durdu, yolcular havalimanında kaldı

İSTANBUL'DA etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah 04.00'a kadar uçuşların durduğu İstanbul Havalimanı'nda şehir içine ulaşım da durunca yolcular havalimanında kaldı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'DA etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah 04.00'a kadar uçuşların durduğu İstanbul Havalimanı'nda şehir içine ulaşım da durunca yolcular havalimanında kaldı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşmesi planlanan tüm seferler 04.00'a kadar iptal edildi. Seferleri iptal olan yolcular bilet değişikliği için, bilet satış ofislerinin önünde kuyruk oluşturdular. Yolcular, şehir içi ulaşımın da durması nedeniyle havalimanında kalmak zorunda kaldı. Ukrayna'ya gitmek için havalimanına gelen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre uçakta beklemek zorunda kalan Direr Servi ise, "Bizi uçağa aldılar. Uçakta yaklaşık bir saat bekledikten sonra uçuşun olmayacağı ve iptal edildiği söylendi. Bizi uçaktan geri çıkardılar. Biz de biletlerle ilgili değişime geldik. Yarın sabah uçağı değiştirip oradaki fuara yetişmemiz gerekiyor. Biletimizi değiştirip sabah tekrar gitmeye çalışacağız" dedi.