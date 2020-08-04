Uçuş Ekibi filmi oyuncuları kim? Uçuş Ekibi konusu ve fragmanı Uçuş Ekibi filmi Rus yapımı bir projedir. Filmde, genç pilotun hava kuvvetlerinden atıldıktan sonra başladığı bir hava yolu şirketinde yaşadıkları ekrana geliyor. Uçuş Ekibi filmi konusu nedir?

Uçuş Ekibi filminin yönetmen koltuğunda Nikolay Lebedev bulunuyor. Senaryosunu yine Lebedev ile birlikte Tikhon Kornev kaleme alıyor. Vladimir Mashkov, Agne Grudyte gibi isimlerin rol aldığı Uçuş Ekibi filmi detaylarını derledik.

UÇUŞ EKİBİ OYUNCULARI

Kötü bir ayrılış ve yeni bir başlangıç derken, kendini çıkmazın ortasında bulan genç bir pilotun başına gelenlerin konu edildiği Uçuş Ekibi filmi kadrosunda; Vladimir Mashkov, Agne Grudyte, Sergey Shakurov, Sergey Romanovich, Sergey Gazarov, Irina Pegova, Katerina Shpitsa, Elena Yakovleva yer alıyor.

UÇUŞ EKİBİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ekipazh, volkanik bir adada deprem olduğunu öğrenen uçuş ekibinin kurtarma görevini üstlenmesi ile yaşadıkları zorlu mücadeleyi konu ediyor. Genç bir pilot, düzene itaat etmemesi üzerine askeri hava kuvvetlerinden kovulur. Sivil bir hava yolu şirketinde ikinci pilot olarak çalışmaya başlar. Sert bir karaktere sahip olan pilot meslektaşları ile pek de iyi anlaşamaz. Asya'ya çıktıkları bir yolculuk onun uçuş ekibinin hayatının değişmesine neden olur. Uçuş sırasında volkanik bir adada deprem olduğunu öğrenince zor bir karar vererek kurtarma görevini üstlenir. Ekip, başarılı olup insanları felaketten kurtarabilecek midir? Onların bu görevi yerine getirebilmesinin tek koşulu bir takım halinde çalışmalarıdır.