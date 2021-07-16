Uçuruma yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uçuruma yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu

Uçuruma yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, uçuruma yuvarlandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, uçuruma yuvarlandı. Sürücü yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu.

Kaza, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kayırlar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin Şanlıoğlu idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü Şanlıoğlu, traktörden atlayarak kazadan yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Süleyman Soylu
Magazin Emre Altuğ Düm Tek Tek Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Mustafa Er Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uçuruma yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:32:44. #1.16#

title