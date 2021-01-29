Uçuruma sürüklenen TIR'ın sürücüsü yola dönmekte zorlanınca gazeteciler yardım etti
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Uçuruma sürüklenen TIR'ın sürücüsü yola dönmekte zorlanınca gazeteciler yardım etti

29.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:37
Uçuruma sürüklenen TIR'ın sürücüsü yola dönmekte zorlanınca gazeteciler yardım etti

ERZURUM'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, uçuruma sürüklendi.

ERZURUM'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, uçuruma sürüklendi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkıp, yola dönmeye zorlanınca gazetecilerden yardım aldı.

?Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzurum-Artvin yolunun 2090 rakımlı Güzelyayla Geçidi'nde meydana geldi. Azerbaycan'dan Mersin'e giden Ahmet Karabulut yönetimindeki 33 CVS 68 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak uçuruma sürüklendi. Kazada, şans eseri yara almadan kurtulan Karabulut, araçtan kendi imkanları ile çıktı. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Ahmet Karabulut bir süre bekledikten sonra kendini toparladı ve yola çıkmak istedi. Karla kaplı tepede zaman zaman ayaklarının kayması sonucu güçlük yaşayan Karabulut'a gazeteciler yardım etti.

Büyük bir korku yaşayan evli ve iki çocuk babası Ahmet Karabulut, "Azerbaycan'dan Mersin'e gidiyordum. TIR boş, yolun buzlu olması nedeniyle araç bir anda kayıp kontrolümden çıktı ve şarampole gittik. Çok şükür bana bir şey olmadı. Ama çok korktum. Ben 52 yıllık şoförüm böyle bir şey görmedim. TIR bir kızak gibi kaydı" diye konuştu.

Kaza yerine gelen polis ve jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. 


Uçuruma sürüklenen TIR'ın sürücüsü yola dönmekte zorlanınca gazeteciler yardım etti
Uçuruma sürüklenen TIR'ın sürücüsü yola dönmekte zorlanınca gazeteciler yardım etti
Uçuruma sürüklenen TIR'ın sürücüsü yola dönmekte zorlanınca gazeteciler yardım etti
Uçuruma sürüklenen TIR'ın sürücüsü yola dönmekte zorlanınca gazeteciler yardım etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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