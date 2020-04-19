Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi
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Seksenler, Alanya

Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi

Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi Dizi oyuncularından Şebnem hocaya videolu kutlama Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem Köseoğlu için 'Seksenler' dizisi oyuncuları ile öğrencileri...

19.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:45
Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi

Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi

Dizi oyuncularından Şebnem hocaya videolu kutlama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem Köseoğlu için 'Seksenler' dizisi oyuncuları ile öğrencileri doğum gününde sürpriz videolar yayınlayarak, yeni yaşını kutladı.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından ocak ayında hastalığı yendi. Köseoğlu, 2019 yılı Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında kan verdi ve hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'daki bir hastanede tedavisi süren Köseoğlu'na 2019 yılının Kasım ayında uygun ilik bulundu. 11 Aralık'ta ise ilik nakli gerçekleştirildi ancak dün rutin kontrollerine gittiğinde tekrar hastalığının nüksettiğini öğrendi.

'Seksenler' dizisi oyuncuların videolu kutlama

Doğum 1 gün önce hastalığının nüksettiğini Köseoğlu'na öğrencilerinden ve birçok ünlü isimden destek geldi. Köseoğlu'nun doğum gününde sosyal medya hesapların çok sayıda video ve mesaj paylaşılarak destek verildi. Köseoğlu en çok izlediği dizi olduğunu belirttiği 'Seksenler' dizisi oyuncularının kendisi için paylaştığı doğum günü videolarını, "Benim gibi bir Seksenler dizisi aşığına olabilecek en minnoş jest" notuyla paylaştı. Paylaştığı videoda dizinin oyuncuları Begüm Öner Fersoy, eşi Ceyhun Fersoy, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut, Şebnem Köseoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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