Ücretsiz PCR testi nerede yapılır? 2021 ücretsiz PCR testi yapılan hastaneler ve sağlık kurumları neresi?

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bunun ardından vatandaşlar ücretsiz PCR testi nerelerde yapılır? PCR testi hangi hastanelerde ücretsiz yapılır? merak etmişti. Detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası sinema ve konser gibi toplu faaliyetlerde zorunlu PCR testi uygulamasının getirileceği açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı. Bunun ardından PCR testi ücretsiz olarak nerelerde yapılır araştırılıyor. Peki, Ücretsiz PCR testi nerede yapılır? 2021 ücretsiz PCR testi yapılan hastaneler ve sağlık kurumları neresi? Aile hekiminde PCR testi yapılır mı? Sağlık ocaklarında ücretsiz PCR testi yapılıyor mu?

PCR TESTİ NEDİR?

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

ÜCRETSİZ PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

PCR testi Devlet Hastanelerinde ve Üniversite Hastanelerinde ücretsiz şekilde yapılabilecektir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.