Ücretsiz müzik eğitimlerinde yetenek taramaları tamamlandı
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Ücretsiz müzik eğitimlerinde yetenek taramaları tamamlandı

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Ücretsiz müzik eğitimlerinde yetenek taramaları tamamlandı

Başiskele Belediyesi, birçok branşta 4-29 yaş aralarındaki bireylere hitap edecek ücretsiz müzik eğitimleri için yetenek taramaları tamamladı.

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Başiskele Belediyesi, birçok branşta 4-29 yaş aralarındaki bireylere hitap edecek ücretsiz müzik eğitimleri için yetenek taramaları tamamladı.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki vatandaşları sanatsal-kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerileri kazandırmak amacıyla başlatacağı ücretsiz müzik eğitimlerine 363 müziksever başvurdu. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak Altınkent Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakatlarda adaylar müzik yeteneklerini geliştirebilmek için eğitmenlerin karşısında hünerlerini sergiledi. Uzman müzik eğitmenleri tarafından değerlendirilen ve yetenek tarama testine tabi tutulan adayların tamamı yeteneklerine göre farklı branşlara yönlendirilerek kayıtları alındı.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün önderliğinde ilçede gençlik ve spor hizmetlerinde atağa kalkan Başiskele Belediyesi, gençlere ücretsiz olarak 7 branşta müzik eğitimi verecek. Altınkent Gençlik Merkezi ve Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda verilecek olan müzik eğitimlerinde öğrencilere gitar, bağlama, piyano, çocuk ve gençlik korosu, ritim grubu gibi çeşitli müzik dallarında eğitimler verilecek.

Başiskele'de ikamet eden müzik yeteneği olan çocukların ve gençlerin başvurduğu branşlarda 3 ayrı yaş grubunda eğitimler verilecek. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen ücretsiz müzik eğitimleri, 12 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Haftanın 5 günü verilecek eğitimlerin kurs planlaması yapıldıktan sonra kursiyerlere bilgi verilecek.

Yetenek taraması sonucunda çocuk korosuna yönlendirilen öğrenciler ilk eğitimlerine Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda başladı. Uzman müzik eğitmenleri Bukte Saatci ve Fırat Nadir Bilgin tarafından verilen eğitimlerde eğlenceli vakitler geçiren öğrenciler, pandemi koşullarının el vermesi halinde 23 Nisan'da hizmete açılması planlanan Başiskele Çocuk Kütüphanesi'nde ilk kez sanatlarını icra edecekler. - KOCAELİ

Ücretsiz müzik eğitimlerinde yetenek taramaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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