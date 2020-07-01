Ücretsiz Excel Alternatifi Google E-Tablolar'a Hayat Kurtaran Özellikler Eklendi Formüllerle aranız iyiyse Microsoft Excel, Google E-Tablolar gibi elektronik tablo programları güçlü araçlar olabilir ancak bu uygulamaların içini-dışını tamamıyla öğrenmek zaman alabilir.

Formüllerle aranız iyiyse Microsoft Excel, Google E-Tablolar gibi elektronik tablo programları güçlü araçlar olabilir ancak bu uygulamaların içini-dışını tamamıyla öğrenmek zaman alabilir. E-Tablolar'ı biraz biliyorsanız, Google'ın proje üzerinde çalışırken zaman kazandıracak iki yeni özelliği sizi programa alıştırabilir. İşte Google E-Tablolar'a eklenen yeni özellikler

Akıllı Doldurma

Microsoft Excel programına ücretsiz en iyi alternatiflerden biri olan Google E-Tablolar, iki yeni özellik kazandı. Birincisi, Google'ın Gmail ve Dokümanlar'daki Akıllı Yazma işlevine benzeyen Akıllı Doldurma (Smart Fill). Akıllı Doldurma, kullanım biçimini algıladığında belgenin o kısmını otomatik olarak tamamlamaya çalışıyor. Aşağıda özelliğin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

Akıllı Doldurma özelliğinin güzel yanı, kullanıcı girişi olmadan veri eklemek yerine bir formül oluşturması ve öneriyi değiştirmenize izin vermesi. E-Tablolalarda formüllerin nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayan güzel bir özellik.

Akıllı Temizleme

Uygulamaya gelen bir başka yeni özellik de Akıllı Temizleme (Smart Cleanup). Adından da tahmin edeceğiniz üzere, Akıllı Temizleme yenilenen satırları ve diğer biçimlendirme sorunlarını algılıyor ve bir düzeltme öneriyor.

Google, E-Tabloların kullanımını daha kolay hale getirmek için makine öğrenimini kullansa da bu ilk değil. Şirket, 2017 yılında uygulamanın Keşfet aracına doğal dil tanıma özelliğini eklemişti. Öte yandan uygulamaya eklenen yeni özellikleri kullanmak için biraz beklemeniz gerekecek; Google, eklediği iki özelliği bu yılın ilerleyen zamanlarında sunmayı planlıyor.

Kaynak: Tamindir