Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'den, 19 Mayıs mesajı
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Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'den, 19 Mayıs mesajı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'den, 19 Mayıs mesajı
19.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:37

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayımladığı mesajında; "Şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs tarihi; Milli Mücadele'nin başladığı, bir milletin uyanışının ve millet iradesine dayanan tam bağımsız bir devletin kurulmasının sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek tüm vatana yayılmıştır. Bu meşale, milletimizin hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlamış, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmış ve aydınlatmaya devam etmektedir. Milletleri ayakta tutan en büyük güç gençliğin gücüdür. Nice şehitlerin ve gazilerin üstün fedakarlıkları ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizden aldığımız bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle de, tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" İfadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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