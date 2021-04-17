Uçankuş TV'nin alacaklı çalışanları Can Tanrıyar'ı hastanelik etti
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Uçankuş TV'nin alacaklı çalışanları Can Tanrıyar'ı hastanelik etti

Uçankuş TV'nin alacaklı çalışanları Can Tanrıyar'ı hastanelik etti
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Yaklaşık 3 aydır hak arayışlarını sürdüren Uçankuş TV'nin alacaklı çalışanları, kanal binasını bastı. Alacakları konusunda olumsuz yanıt alan çalışanlar, çıkan kavgada Uçankuş'un sahibi Can Tanrıyar'ı ve oğlunu hastanelik etti.

Medyaradar'ın haberine göre Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş TV'de skandal bir olay daha yaşandı. İnternet ve TV yayınlarıyla yayın hayatını sürdüren Uçankuş TV'nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, bugün hak arayışları için kanal binasına gitti.

YUMRUK DARBELERİ HASTANELİK ETTİ

İşten çıkartılan 80 kişiden 50'si alacakları konusunda Can Tanrıyar ve oğlu Anılcan Tanrıyar ile konuşmaya çalıştı. Ancak Tanrıyar'dan aldıkları olumsuz yanıt üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Can Tanrıyar ve oğlu Anılcan aldıkları yumruk darbeleri sonrasında hastanelik oldu. Olayın ardından baba oğul, karakola giderek ifade verdi.

MADDİ SORUNLAR YAŞIYOR

Öte yandan geçtiğimiz aylarda maddi sorun yaşayan Uçankuş TV'nin uydu yayını kesilmişti. Youtube üzerinden yayınları devam eden kanalın 130 çalışanı maaşların ödenmemesi nedeniyle noterden ihtar göndermiş aynı zamanda SGK'ya şikâyette bulunmuştu.

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Damla Çelikli
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