Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu
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Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu

14.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:21
Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, kaldırımda yürüyen çatı ustası Serdar Kılıçlı, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından son anda kurtuldu.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, kaldırımda yürüyen çatı ustası Serdar Kılıçlı, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. 

Olay, dün ilçe merkezinde Hacı Ömerli Mahallesi Konya Caddesi meydana geldi. Çatı ustası Serdar Kılıç, caddedeki kırtasiyeye gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada bir gürültü duydu. Şiddetli rüzgar nedeniyle önünde durduğu 3 katlı binanın çatısının uçtuğunu fark eden Kılıç, duvar kenarına kaçarak son anda kurtuldu. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kılıç, olay anını şöyle anlattı: "Eşimle birlikte hastaneden çıktık. Bir sokak ileri aracımı park etmiştim. Çocuklarıma silgi ve yapıştırıcı almak için kırtasiyeye giderken, bir gürültü duydum. Oluk yanıma düştü. Çatının parçası da yola düştü. Bir an refleksle kaçtım. Korkmuştum. Daha sonra kırtasiyeye gidip, alışverişi yapıp, eşimin yanına döndüm. Tabii sokakta insanlar birikmişti, tedirgindi. Çok şükür yara almadan kurtuldum. Ben de soğuk demirci ve aynı zamanda çatı ustasıyım. Herkes eski çatısının bakımını yaptırsın. Ben kurtuldum ama başka birisi belki kurtulamayabilirdi. Allah göstermesin büyük bir felakete neden olabilirdi."

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Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu
Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu
Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu
Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu
Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu
Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu
Fırtınada çatı uçtu, son anda altında kalmaktan kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU

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