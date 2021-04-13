Uçakla seyahat yasağı var mı? Kısmi kapanmada uçakla seyahat yasağı olacak mı?

Bugünkü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar merak edildi. Koronavirüse karşı alınan sokağa çıkma yasağı olan saatlerde şehirler arası seyahatlerin kısıtlanmasıyla ilgili Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan açıklama geldi. Peki, uçakla seyahat yasağı geldi mi? Uçakla seyahat olacak mı?