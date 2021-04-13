Uçakla seyahat yasağı var mı? Kısmi kapanmada uçakla seyahat yasağı olacak mı?
Bugünkü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar merak edildi. Koronavirüse karşı alınan sokağa çıkma yasağı olan saatlerde şehirler arası seyahatlerin kısıtlanmasıyla ilgili Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan açıklama geldi. Peki, uçakla seyahat yasağı geldi mi? Uçakla seyahat olacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından artan koronavirüs vakalarına karşı yeni tedbirleri açıklayıp, "Sokağa çıkma yasağı olan saatlerde, zorunlu haller dışında, şehirler arası seyahate izin verilmeyecek" demişti. Peki, uçakla seyahat yapılabilir mi? Trenle seyahat yasağı geldi mi? Gemiyle seyahat yasağı geldi mi?
UÇAKLA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından artan koronavirüs vakalarına karşı yeni tedbirleri açıklayıp, "Sokağa çıkma yasağı olan saatlerde, zorunlu haller dışında, şehirler arası seyahate izin verilmeyecek" demişti.
Bu açıklamanın ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, uçuşlara dair duyuru yaptı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."
PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Pegasus'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler" denildi.
YENİ TEDBİRLER
- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
- 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
- Kafe, kıraathane, çay bahçesi ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.
- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
- Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.
- Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.
- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
- Uygulama bu akşam saati ile başlayacak.