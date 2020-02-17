Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler
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Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler Eşref Bitlis'in Celal Talabani ve Mesut Barzani ile görüşmesi Bitlis'in hayatının kaybettiği uçak kazasının enkazının görüntüleri Süleyman Demirel'in enkaz alanında incelemeleri Eşref Bitlis'in cenaze törenine ait...

17.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:25
Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 'e ait arşiv görüntüler

Eşref Bitlis'in Celal Talabani ve Mesut Barzani ile görüşmesi

Bitlis'in hayatının kaybettiği uçak kazasının enkazının görüntüleri

'in enkaz alanında incelemeleri

Eşref Bitlis'in cenaze törenine ait arşiv görüntüleri ANKARA - 27 yıl önce 17 Şubat 1993'te Ankara'da uçak kazasında hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler
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