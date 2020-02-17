Uçak kazasında hayatını kaybeden orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler
Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler Eşref Bitlis'in Celal Talabani ve Mesut Barzani ile görüşmesi Bitlis'in hayatının kaybettiği uçak kazasının enkazının görüntüleri Süleyman Demirel'in enkaz alanında incelemeleri Eşref Bitlis'in cenaze törenine ait...
Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler
Eşref Bitlis'in Celal Talabani ve Mesut Barzani ile görüşmesi
Bitlis'in hayatının kaybettiği uçak kazasının enkazının görüntüleri
Süleyman Demirel'in enkaz alanında incelemeleri
Eşref Bitlis'in cenaze törenine ait arşiv görüntüleri ANKARA - 27 yıl önce 17 Şubat 1993'te Ankara'da uçak kazasında hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'e ait arşiv görüntüler.