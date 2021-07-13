Üç yıllık ilişki sessiz sedasız bitti
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Üç yıllık ilişki sessiz sedasız bitti

Üç yıllık ilişki sessiz sedasız bitti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Üç yıldır birlikte olan 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun ile meslektaşı Yağız Can Konyalı'yla ayrıldığı ortaya çıktı. İşte şok ayrılığın detayları...

Yağız Can Konyalı ile Aslı Melisa Uzun'un ayrıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in özel haberine göre; çift, sosyal medyada birlikte çektirdiği bazı fotoğrafları kaldırdı. Instagram'dan birbirini takip etmeye devam eden ikilinin, yaklaşık bir ay önce ayrıldığı öğrenildi. Son olarak 'Akrep' dizisinde oynayan Uzun, Almanya'nın fenomen dizisi 'Verbotene Lieb'de yer almıştı. Uzun, dizi ve projeleri için Almanya ve İstanbul arası mekik dokuyor. 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Uzun, Konyalı'yla İtalya'da çektirdiği aşk kareleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Üç yıllık ilişki sessiz sedasız bitti
Üç yıllık ilişki sessiz sedasız bitti

Kaynak: Snob Magazin

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