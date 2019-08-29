Üç yıl önce kaybettiğimiz Vedat Türkali kimdir? İşte değerli yazarın eserleri ve hayatı
Edebiyatımızın çınarların Vedat Türkali, bundan tam 3 yıl önce 97 yaşında hayatını kaybetti. Türkali, yönetmen Barış Pirhasan ve oyuncu Deniz Türkali'nin babası, müzisyen Zeynep Casalini'nin dedesiydi. Peki, Vedat Türkali kimdir, eserleri hangileridir, ne zaman nerede doğdu? İşte değerli yazarımızın hayatı...
Vedat Türkali, bundan 3 sene önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 97 yaşında olan Türk edebiyatının çınarlarından Vedat Türkali, geriye birçok değerli eser bıraktı. Bugün değerli yazarımızı saygıyla anıyoruz. Peki, Vedat Türkali kimdir? İşte yazarımızın hayatı, eserleri, kazandığı ödülleri...
VEDAT TÜRKALİ KİMDİR?
Vedat Türkali, 13 Mayıs 1919'da Samsun'da doğdu. İlk soyadı Demirkan olan yazar, 1950 yıllarında mahkeme kararı ile Pirhasan soyadını aldı. Senaryolarını yazarken ise Vedat Türkali takma ismini kullandı.
Vedat Türkali, ilk, orta ve liseyi doğduğu şehir Samsun'da bitirdi. Sonrasında askeri öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1942 yılında mezun oldu.
Konya, Akşehir'de olan Maltepe Askeri Lisesi'nde ve İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1951'de siyasi eylemler yaptığı için 9 yıl hapis cezası verildi. Fakat yedi sonra koşullu olarak serbest bırakıldı.
Hapisten çıktıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde musahhihlik (düzeltici - tashih etme) yapmaya başladı. Bu sırada "Yeşilçam Dedikleri Türkiye" adlı romanını yazdı. Fakat romanda isim vermeden gazetenin sahibi Nadir Nabi Abalıoğlu'nu eleştirdiği için işine son verildi.
Rıfat Ilgaz ile birlikte kurduğu "Gar Yayınları" adlı yayınevinde Hüsamettin Gönenli adıyla yazılar yazdı. Yılmaz Güney'in desteğiyle senaristliğe başladı. İlk eseri, 1960'da Dolandırıcılar Şahı'dır.
Senaryolarını yazarken Vedat Türkali ismini kullanmaya başladı. Eserlerinde toplumsal sorunlara değinen yazar, gerçekçi bir bakış açısı ile birçok senaryo yazdı. Daha sonra kitap haline getirdiği bu eserlerinde "Bir gün tek başına" adlı romanı ile adını herkese duyurmayı başardı.
1965'de Ayhan Işık ve Türkan Şoray'ın başrolünde oynadığı "Otobüs Yolcuları" adlı filmin senaryosunu yazdı. 1965 yılında yazdığı "Sokakta Kan Vardı" adlı senaryosunun filminde de yönetmenliği de denedi.
12 Eylül 1980 darbesinden sonra Aydınlar Dilekçesi ve Barış Derneği'nin davalarından yargılandı.
Bir Gün Tek Başına ve Mavi Karanlık gibi romanları Türk edebiyatının en büyük eserleri arasına girmiş; daha sonra da Yeşilçam Dedikleri Türkiye ve Tek Kişilik Ölüm romanlarını da yazmıştır.
Mihri Belli'nin yakın arkadaşı ve Atıf Yılmaz'ın arkadaşı ve akrabasıdır. TKP'nin eski üyelerindendir. 2002 seçimlerinde DEHAP'dan aday olarak aktif siyasete atıldı. Türkali, Cumhuriyet tarihinde birçok olaya şahitlik etti.
Vedat Türkali, 1942 yılında Merih Pirhasan ile evlendi. Eşi 31 Ekim 2013'te vefat edene kadar birlikte yaşadılar. Deniz Türkali (d. 1944) adında kızı ve Barış Pirhasan (d.1951) adında oğlu vardır. Deniz Türkali Yönetmen Atıf Yılmaz'ın eşi idi.
Vedat Türkali, oyuncu Deniz Türkali ve yönetmen Barış Pirhasan'ın babası, Deniz Türkali'nin kızı şarkıcı Zeynep Casalini'nin dedesiydi. Türk edebiyatının usta isimlerinden olan Vedat Türkali, 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 06.00'da Yalova'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
Ödülleri:
1965 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo Ödülü, Karanlıkta Uyananlar
1970 – TRT Oyun Ödülü (Dallar Yeşil Olmalı)
1974 – Milliyet Yayınları Roman Yarışması Birincilik Ödülü- 'Bir Gün Tek Başına' adlı romanıyla
1976 – Orhan Kemal Roman Armağanı
1977 – Altın Portakal Film Şenliği en iyi senaryo ödülü, Kara Çarşaflı Gelin ile
Eserleri :
ROMAN
1974 – Bir Gün Tek Başına
1983 – Mavi Karanlık
1986 – Yeşilçam Dedikleri Türkiye
1989 – Tek Kişilik Ölüm
1999 – Güven (2 cilt )
2004 – Kayıp Romanlar
2009 – Yalancı Tanıklar Kahvesi
SENARYO
1960 – Dolandırıcılar Şahı
1964 – Kızgın Delikanlı
1964 – Erkek Ali
1965 – Üç Tekerlekli Bisiklet
1965 – Otobüs Yolcuları
1965 – Sokakta Kan Vardı
1965 – Şehirdeki Yabancı
1965 – Karanlıkta Uyananlar
1974 – Bedrana
1977 – Güneşli Bataklık
1977 – Kara Çarşaflı Gelin
1979 – Üç Film Birden
1984 – Eski Filmler
ŞİİR
1979 – Eski Şiirler Yeni Türküler
OYUN
1971 – 141. Basamak
1976 – Bu Ölü Kalkacak
1985 – Dallar Yeşil Olmalı
ANI
2001 – Komünist
1989 – Savunmalar
1985 – Bu Gemi Nereye