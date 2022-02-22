Üç yetim kardeşin sayaca bıraktığı not Türkiye'yi kahretmişti, herkesi sevindiren gelişme

Türkiye'de enflasyonun yükselmesinin ardından gıda, kira ve faturalarda da ciddi zamlar meydana geldi. Özellikle iş yerleri ve gelir seviyesi düşük olan vatandaşlar, faturalarını ödeme konusunda zorluklar çekerken, önceki günlerde üç yetim kardeş tarafından su sayacına bırakıldığı belirtilen "Lütfen suyumuzu kesmeyin" notu gündem olmuştu.

"SU SAATİNİ DE SÖKERSENİZ BARINAMAYIZ"

Kardeşlerin İSKİ işçisine bıraktıkları notta, "Sayın görevli abi. Arkanıza bakın, doğal gaz da kesik. Biz yetim üç kardeş, canla başla çalışıyoruz borçları kapatmak için. Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur. Lütfen abi bizi idare edin, Allah rızası için" ifadeleri yer aldı.

HALUK LEVENT VE ARKADAŞLARI DEVREYE GİRDİ

Olayın sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından sosyal anlamdaki katkılarıyla bilinen Haluk Levent ve arkadaşları devreye girdi. Kardeşlerin 1 yıllık kira ve fatura giderlerinin karşılanacağını belirten Levent'in arkadaşları, haberi duyanları da sevindirdi.