Üç Türk Ekip, Çiftlerde Son 8'e Kaldı

TED Spor Kulübü'nde düzenlenen American Express İstanbul Challenger'da çiftlerde Anıl Yüksel / Sarp Ağabigün ve Altuğ Çelikbilek / Mert Naci Türker'den sonra Tuna Altuna / Cem İlkel'in de ilk maçlarını kazanmasıyla son sekizde üç Türk ekip birden yer aldı.



Organizasyonun üçüncü gününde korta çıkan Altuna / İlkel tandemi, zorlu bir maçın ardından Fransız rakiplerini saf dışı bıraktı. Altuna ve İlkel, maç tie-break'te iki maç puanı çevirdikleri buluşmada Stephane Robert / Maxime Janvier ikilisini 3-6, 7-5, 13/11'lik skorla mağlup etmeyi başardı.



Çiftler çeyrek finalinde Yüksel/Ağabigün ile Çelikbilek/Türker eşleşirken, Altuna/İlkel ise Begemann/Eysseric ile karşı karşıya gelecek.



MARSEL, ÇEYREK FİNAL İÇİN KORTA ÇIKACAK



Bu sene 69'uncusu düzenlenen American Express İstanbul Challenger'da teklerde mücadele veren milli tenisçi Marsel İlhan, yarın (13 Eylül Perşembe) ikinci tur maçına çıkacak. Marsel, saat 16.00'da başlayacak müsabakada Rus Shalva Dzhanashia ile kozlarını paylaşacak. - İstanbul