"Üç Kuruşluk Opera"Adlı müzikli oyun Cihangir Atölye Sahnesi'nde

09.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:05

Bertolt Brecht'in 1928'de yazdığı, müziklerini Miraç Özar'ın yaptığı, Serpil Göral'ınyönettiği, ışık tasarımını Onur Alagöz, koreografisini Hicran Akın, şan eğitimini Ekin Bezirganoğlu ve müzik direktörlüğünü Erkan Karaosmanoğlu'nun yaptığı "Üç Kuruşluk Opera" adlı müzikli oyun, 20. yüzyılın en önemli Alman şairi, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, Berliner Ensemble'ın ve Epik Tiyatro'nun kurucusu Bertolt Brecht'in, İngiliz yazar John Gay'in ilk sahnelendiği 1728'de çok ses getiren oyunu Dilenciler Operası'ndan 20. yüzyılın iklimine uyarlandı. Sinemaya da aktarılan "Üç Kuruşluk Opera", güncelliğini her dönemde korumuş, tiyatro ve tasarımı şaşırtıcı bir biçimde buluşturan müzikli bir gösteri.

Brecht'in tiyatro tarihinde çok önemli bir yere sahip eseri "Üç Kuruşluk Opera", maceralarla dolu bir anti kahramanlar dünyası aracılığıyla sadece geçmişe ışık tutmakla kalmıyor, bugünün dünyasına ait çok somut gerçekleri işleyerek, günümüzü farklı bir bakış açısıyla yorumlamaya da imkân tanıyor. Oyun, ahlak değerlerini irdeleyip savaşın korkunçluğunu sergilerken, müzikal açıdan zengin ve esprili biçiminden de ödün vermiyor.

Ülkemizde farklı topluluklarca seyirciyle buluşturulan "Üç Kuruşluk Opera" adlı müzikli oyun şimdi CİHANGİR ATÖLYE SAHNESİ (CAS) Oyun Atölyesi öğrencileri tarafından sahneleniyor. Oyunda; Ayça Öztürk, Canberk Dikmen, Deniz Özçelik, Emrah Erginöz, Erdi Göksu, İlke Demiröz, Kübra Ayçiçek, Müge Bozkurt, Osman Onur Can, Rabia Gözde Yıldız, Sadık Seven rol alıyor.

Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) yalnız kendi sahnesinde değil farklı şehirlerde de seyirci karşısına çıkmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler