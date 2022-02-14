Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 14. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş bölüm bugün mü, Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 13. Bölümünde; Kartal mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade'nin ona verdiği tehlikeli görevi kabul eder. Efe'ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelince, işler içinden çıkılmaz hale gelir. Ailesini korumak isteyen Oktay, Efe'den Neriman'ın Ferhan'la neden görüştüğünü öğrenmesini ister. Leyla'nın da Ferhan'la görüştüğünü öğrenen Efe, Leyla'yla yüzleşir. Bahar ise Leyla'nın yardımıyla Kartal'a bir sürpriz hazırlar ve aralarındaki buzları eritmeyi başarır. Kartal'ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars'ın has adamlarından Korkmaz'ın oyuna dahil oluşu beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

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