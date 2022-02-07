Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 13. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 12. Bölümünde; Kartal ve Efe, İrfan'ın yönlendirmesiyle Çetin'e ulaşmayı başarır. Çetin, Kartal ve Efe'nin Azade'ye karşı büyük bir zafer kazanmalarını sağlar. Ama Baybars'la kişisel bir husumeti olan Çetin'in Baybars'a giden yolda herkesten gizlediği özel bir ajandası vardır. Bahar, Adnan'ın aklını karıştırmasıyla Kartal'dan birtakım şeyler gizlemeye başlar. Leyla ise Efe'nin sırrını abisi Kartal'a söylemeye kararlıdır. Kitabında yenilgi yazmayan Azade'nin beklenmedik bir hamleyle Kartal ve Efe'ye teklifte bulunması her şeyi değiştirir.

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ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Üç Kuruş 13. Bölüm 2. Fragmanı yayında. 'Üç Kuruş'un 13. bölümünden heyecan ve aksiyon dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Oktay'ın Efe'ye babalık yapamadığını söyleyerek derdini anlattığı tanıtımda Azade'nin Efe ve Kartal'a sunacağı teklif merak konusu oluyor. Azade, bir çanta dolusu parayı Kartal'a gösterirken Çetin'in Azade'yle ilgili "Bu kadının ipiyle kuyuya inilmez" sözleri dikkat çekiyor. Kartal'ın babasına sarıldığı duygusal anlar izleyicileri de derinden etkilerken, "baba" diyerek haykırması "Oktay'a ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

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