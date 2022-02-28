Üç Kuruş Baybars kimdir? Kadir Çermik kimdir, kaç yaşında? Kadir Çermik dizileri ve filmleri

Üç Kuruş Baybars kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Kadir Çermik kimdir, kaç yaşında? Kadir Çermik dizileri ve filmleri

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Çaka ailesinin büyük oğlu Kartal'ın yönettiği Çıngıraklı mahallesinde üst üste İrfan adlı bir seri katil tarafından cinayetler işlenmektedir. Kartal katili bulmak için Organize Şube'nin Komiseri Efe ile işbirliği yapar ve katili yakalamaya çalışırlar.

ÜÇ KURUŞ BAYBARS KİMDİR?

Üç Kuruş'ta Bahar'ın babası Nezih'in korktuğu Baybars Kadir Çermik canlandırmaktadır.

KADİR ÇERMİK KİMDİR?

Kadir Çermik, 21 Temmuz 1977 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Birçok dizi ve sinema filminde seslendirme çalışmaları yapan Kadir Çermik ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile yaşamıştır. Bugüne kadar, Yeditepe İstanbul, Kuzenlerim, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve Beyaz Gece dizilerinde rol alan Kadir Çermik son olarak Bana Sevmeyi Anlat dizinde rol almıştır.

Ödülleri:



2016 – 27. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Sarmaşık

2008 – 15. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Made in Europe

Kadir Çermik'in rol aldığı diziler:

2017 – Çukur (Emmi/ Muhittin)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Salih)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2. Sezon)

2015 – Kırgın Çiçekler (Necmi)

2015 – Beyaz Gece (Salih)

2012-2013 – Karadayı (Geveze Ahmet)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Macar Kralı Layoş)

2001-2004 – Kuzenlerim (Oğuz)

2001 – Yeditepe İstanbul (2001)

2001 – Yılan Hikayesi (Jandarma Cavit)

Kadir Çermik'in rol aldığı filmler:

2018 – Put Şeylere

2018 – Ahlat Ağacı (Adnan)

2017 – Kaygı (Baba)

2016 – Murtaza (Zeynel)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Sabit)

2014 – Sarmaşık (Usta Gemici İsmail)

2012 – Gözetleme Kulesi (Şoför)

2009 – Bornova Bornova (Salih)

2007 – Made in Europe

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