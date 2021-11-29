Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 5. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?
Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından izleyiciler, Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 5. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Üç Kuruş son fragman ne zaman çıkacak?
Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 5. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 6. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak?
Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanacak olan 5. bölümün ardından 6. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
ÜÇ KURUŞ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Kartal ile Bahar'ın düğün hazırlıklarının başladığı tanıtımda Nezih, Kartal'ı düğün gerçekleşmeden öldürmek istediğini söylüyor. Mesut'un mekanında aksiyon dolu anlar yaşanırken Neriman, Leyla'nın Efe'ye aşık olduğunu anlıyor. İrfan'ın "Kim olduğumu öğrenme zamanları geldi" sözleri büyük heyecan yaratırken Efe ile Kartal'ın karşısına çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Ana karakterler
Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.
Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.
İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.
Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.
Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.
Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.
Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.
Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.
Yardımcı karakterler
Ruşen (Mustafa Kırantepe)
Şesu (Uğur Yıldıran)
Batu (Aytaç Uşun)
Mesut (Cenk Kangöz)
Hazal (Tuğçe Yolcu)
Bülent (Burak Altay)
Şahin (Umutcan Ütebay)
Halide (Damla Makar)
Nesrin (Melisa Yıldırımer)
Semiha (Süreyya Kilimci)
Konyalı (Alişan Uğur)
Sahir (Muttalip Müjdeci)
Peri (Asena Girişken)
Mirsad (Erkan Üçüncü)
Neşe (Aylin Engör)
Kamil (Volkan Kıran)
Ahmet (Özkan Özipek)
Seco (Ömer Çobanoğlu)
Hüseyin (Ömer Civan Şit)
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