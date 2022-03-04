Üç kız kardeş kendisine aynı gün evlenme teklif edince üçüyle birden evlendi - Haberler

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Üç kız kardeş kendisine aynı gün evlenme teklif edince üçüyle birden evlendi

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsminin Luwizo olduğu öğrenilen genç, üçüz kız kardeşlerden aynı gün evlilik teklifi alınca hiçbirini kırmak istemedi. Kız kardeşlerle aynı gün evlenen genç, ülkede de gündem oldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ikamet eden Luwizo'nun 3 kardeş ile birden dünyaevine girmesi herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Üçüz kardeşler, Luwizo'ya evlenme teklif edince kararsız kalan Luwizo, 3 kardeşle aynı anda evlendi.

Genç adam, olayın nasıl geliştiğine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre ilk olarak Natalie isimli kızla tanışıp sevgili olduklarını belirten Luwizo, daha sonra diğer 2 kardeşle tanıştığını ve onların da kendisinden hoşlanmaya başladığını söyledi.

Üç kız kardeş kendisine aynı gün evlenme teklif edince üçüyle birden evlendi

3 kız kardeşin kendisine aynı anda evlilik teklif ettiğini belirten Luwizo, "Evlilik kararının çok zor olduğunu biliyordum. Ancak 3'ü de aynı güzellikte olduğu için hiçbirinden vazgeçemedim" ifadelerini kullandı.

Üç kız kardeş kendisine aynı gün evlenme teklif edince üçüyle birden evlendi

Luwizo'nun evlilik tekliflerini öğrendiğinde büyük şok geçirdiğini belirten Natalie, "Durumdan haberdar olunca şaşkınlığını gizleyemedi. Ama bizim ona olan aşkımız çok büyük olduğu için evlenmemize kimse mani olamadı" diye konuştu.

Üç kız kardeş kendisine aynı gün evlenme teklif edince üçüyle birden evlendi

Kardeşler, herkesin kısa süre içerisinde ayrılacaklarını düşündüğünü belirterek, "4'ümüzün anlaşamayacağını ve ayrılacağımızı düşünen insanlar çok fazla. Fakat biz iyi anlaşıyoruz ve herkese mutlu olduğumuzu göstereceğiz" sözlerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yaşam, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

HAKAN ARSLANOĞLU:

O zaman Damada cumartesi pazar tatilde olmayacak demek.

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