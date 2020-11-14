Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı
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Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı

14.11.2020 12:56 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:02
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, koronavirüs salgınında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki vaka artışlarının Türkiye ortalamasının iki katına çıktığını belirterek "14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır" dedi.

Eylül ayının son haftasından itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de olgu artışlarının Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğuna dikkat çeken Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, Batı Marmara illerinde ciddi tehlike olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgının Türkiye'de ilk görülmeye başladığı tarihten itibaren günümüze kadar Edirne'de 111 sağlık çalışanının korona virüs salgınına yakalandığını belirten Altuğ, 11 Kasım itibariyle Edirne'de Kredi Yurtlar Kurumu'nda 267 korona virüs hastası vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

GEBE VE ÇOCUK VAKALARI ARTIYOR

Edirne genelinde son 15 günde koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşandığının altını çizen Altuğ, Covid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Altuğ ayrıca, acil durum dışında büyün ameliyatların durdurulduğunu anlattı.

"SINIR KAPILARI BİR AN ÖNCE KAPATILMALI"

Salgının kontrole alınması için acilen Edirne Sınır Kapılarının bir an önce kapatılması ve şehir giriş çıkışlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini ile sürenDr. Gürcan Altuğ, "14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır. Temel-zorunlu ve acil mal/hizmet üreten işler dışında tüm işlerde çalışmaların durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir" dedi.

Haber Yorumları (3)
MEHMET: kisitlamalar kalksin
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CANN: 80 milyon nüfuslu ülkede günlü sayı 3000 lerde ise gayet başarlı çalışma yürütüyoruz. he ama hasta baka ayrımı vaka fazla ise tabiki bilmem. bir vatandaş olarak bana sorsan rakam çok değil gibi geliyor. insanlarda sayı az deyip rehavete kapılıyor. doğru dürüst rakamları açıklasanız belki daha farklı bir durum olabilir kanaatindeyim.
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EL PATRON: Yok ya, turkiye geneli 3000 vaka. 83 milyonda bu bir hic. Artis goremiyorum vaka sayilarinda. Hangi haber dogru, saglik bakanliginin verdigimi yoksa haberlerin yaptigi habermi ;)
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