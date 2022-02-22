Üç ilden turist rehberleri Diyarbakır'da bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Turist Rehberleri Günü dolayısıyla Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de görev yapan turist rehberlerini bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü dolayısıyla bölge illerinin turist rehberlerinin bağlı olduğu Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO) Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini Diyarbakır'da ağırladı.

Etkinlikte, Mezopotamya Altın Üçgenini oluşturan Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa şehirlerinin turizmde iş birliği yapması, turist rehberlerinin sorunlarına yönelik çözümler üretilmesi ve dayanışmanın pekiştirilmesi, "Mezopotamya" markasının ön plana çıkarılması gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Turist rehberliğinin önemi ve turizm sektörüne olan katkılarının değerlendirildiği toplantıda, turizmde bölgesel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi için iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca Diyarbakır'da meslekte 30. yılını dolduran profesyonel kokartlı rehberler Reşit Akgüneş ve Mehmet Dalkılıç'a plaket verildi.

Turizm Şube Müdürü Abdullah Aydeniz, Mezopotamya Altın Üçgenini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa Mardin illerinin turizmde ortak bir perspektif geliştirmesi, turist rehberlerinin sayısının artırılması ve bölgesel turizm stratejilerinin önünü açmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aydeniz, şöyle konuştu:

"Diyarbakır için ciddi turizm hedeflerimiz var. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için turizm alt yapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda hem bölge turizminin çeşitlendirilmesi hem de turizm alt yapısına destek verilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

ŞURO Başkanı Merve Ofluoğlu da, Diyarbakır'da turizmi geliştirmek amacıyla oda olarak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her zaman buradaki üyelerimize destek oluyor ve herhangi bir sorun yaşadığımızda birinci elden ulaşabiliyoruz. Bizim faaliyetlerimiz sadece bölgeyi tanıtmak için değil, aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek. O yüzden Diyarbakır'da kaçak acentelere, kaçak rehberlik faaliyetlerinde hem Diyarbakır Valiliği üzerinden İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz hem TÜRSAB Bölge Kurulumuz hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz bizlere bu konuda destek oluyor. Bunun neticesinde daha verimli çalışmalar elde edebiliyoruz."

Turist Rehberi Mehmet Dalkılıç, Diyarbakır'ın turizmdeki önemine değindi.

Dalkılıç, şunları aktardı:

" Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda turizme büyük bir katkıda bulunmakta. Büyük bir faaliyet içindedir. Bölge turizminin yapısına da katkıları olmuştur. Bu yardımlarının ve teşviklerin devam etmesinde yarar görüyorum."

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Harman, Mezopotamya'nın ilklerin yaşandığı bir yer olduğunu vurguladı.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde markalaşma çalışması başlatıldığını anımsatan Harman, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, Mezopotamya'nın Altın Üçgeni'nin bir bileşeni olarak önemli bir turizm potansiyeline sahip. Özellikle Vali Münir Karaloğlu'nun göreve gelmesiyle Diyarbakır Valiliği 3 yıl içinde önemli bir ivme yakaladı ve adeta Mezopotamya'nın Altın Üçgeni markasına öncülük etmeye başladı. Bu çalışmaların meyvelerini yavaş yavaş görüyoruz. Bahar sezonuyla artık Diyarbakır kültür turizminden yeterli payı alacaktır diye düşünüyorum."

ŞURO Genel Sekreteri Müslüm Çoban ise, Diyarbakır'ın Mezopotamya'nın parlayan yıldızlarından biri olduğunu vurgulayarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile mart ayında Diyarbakır'ın ön plana çıkması ile ilgili birkaç projeleri olacağını aktardı.

Toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Denetmeni Mustafa Özeren de katıldı.