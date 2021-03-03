Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı
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Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı

03.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona risk haritasına göre 23 ilde kısmi düşüşler yaşanırken, 58 ilde ise artış olduğu görüldü. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun'dan gelen rakamların endişelendiren boyutlara ulaşması; bu kentlerde 15 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasına gidilebileceğini gündeme getirdi.

81 ilde uygulanan korona kısıtlamaları, 1 Mart'tan sonra başlatılan normalleşme süreci ile çeşitli illerde esnetildi. İller koronavirüs verilerine göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak 4 kategoriye ayrıldı. Her grup farklı bir renk ile gösterildi, kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırıldı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Dün açıklanan koronavirüs verileri tablosu ise normalleşmenin yeni başladığı günlerde şok etkisi yarattı. 7 bin ile 9 bin arasında gidip gelen günlük vaka sayıları dün 11 bin 837'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Twitter hesabından paylaştığı İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritası ise durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Koca, haritayı paylaşıp şu mesajı yayınladı: "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz."

Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı

KARADENİZ'DE 5 İL ALARM VERİYOR

Özellikle risk haritasında kırmızı renk ile gösterilen yüksek riskli illerin birçoğu Karadeniz'de bulunduğu için gözler o bölgeye çevrildi. Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon'un oluşturduğu yüksek riskli grup içerisinde beş şehirdeki vaka artışları kısıtlamaların sürmesine rağmen bir türlü düşürülemedi.

Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı

15 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Mutasyon vakalarının da görülmeye başlandığı bölgede Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun'da devam eden vaka artışları; bu illerde 15 günlük bir kapanmaya gidilmesi alternatifini gündeme getirdi.

Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı

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Haber Yorumları (7)
MST: ulan ne ara açıldı ne ara yükseldi. . . . Milleti kapatıp durmayın artık
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SAMİMİ: gene mi kandırıldık ????
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MAHO: Ne bekliyordunuz ki Bu illerin hepsinde de insanları balık istifi salonlara doldurup coşkulu coşkulu kongreler yaptınız olacağı buydu
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