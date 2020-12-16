Üç ayların başlangıcı 2021 ne zaman? Üç ayların başlangıcı ne zaman?

İslam alemi için oldukça önemli olan ve pek çok insna için hayatlarını düzenlerken oldukça mühim bir yapı taşı olan Üç ayların başlangıcı 2021 ne zaman? Üç ayların başlangıcı ne zaman?

Üç aylar pek çok islam ülkesinde en önemli aylar olarak kabule edilir. Bu sebeple üç ayların başlangıç zamanı oldukça önemlidir. Peki, Üç ayların başlangıcı 2021 ne zaman? Üç ayların başlangıcı ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE DEMEKTİR?

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Miraç Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

ÜÇ AYLAR 2021 YILI BAŞLANGICI NE ZAMAN?

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.