: Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!

27.01.2020 20:55 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:03

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremin yaşandığı günden bu yana bölgede 900'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. 6.8 şiddetindeki depremde şu ana kadar 41 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi enkaz altından kurtarıldı.

NACİ GÖRÜR'DEN YENİ UYARI

3 ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Prof. Dr. Naci Görür, olası yeni depremler için uyarıda bulundu. Birgün'e konuşan Naci Görür'e göre, Erzincan ile Karlıova arası, İstanbul, Biga Yarımadası, Maraş Türkoğlu ve Amanoslar deprem riskiyle karşı karşıya.

Prof. Dr. Naci Görür, özetle şunları söyledi:



BOLU VE ADAPAZARI TEHDİT ALTINDA

Sıkışma kökenli faylar: Türkiye'de üç ana deprem bölgesi ayrılabilir. Birincisi Doğu Anadolu… Doğu Anadolu, Arap ve Afrika levhaları ile Avrasya levhası arasında sıkışıyor. Buna bağlı olarak Anadolu'da sıkışma kökenli faylar meydana geliyor. Buradaki faylar, bindirme fayları ve ters faylardır. Örnek olarak da Van Depremi'ni gösterebiliriz.

İki fay üzerinde depremler: 2'nci sistem, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu doğrultu akımlı fay sistemleri… Şimdi bu iki fay boyunca Anadolu levhası, batıya doğru kaydığı için zaman zaman bu iki fay üzerinde depremler meydana geliyor. Nitekim Elazığ'daki deprem de bunlardan biri. Bu ikisi, Türkiye'nin deprem üreten en büyük fay sistemi. Kuzey Anadolu fayı Türkiye sınırlarında bin 600 kilometre, Doğu Anadolu fayı da yaklaşık 600 kilometre uzunlukta. Erzincan, Amasya, Bolu, Adapazarı tehdit altında.

UZUN ZAMAN DEPREM OLMAYAN YERLER TEHLİKELİ OLUR

Kuzey ve güney yönlü gerilme: 3'üncü sistemde Batı Anadolu; Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı boyunca hareket ettiği için, Batı Anadolu'da kuzey ve güney yönlü gerilme meydana geliyor. Buna bağlı olarak Orta Anadolu'nun graben sistemleri doğu-batı yönlü fayları meydana geliyor.

Bingöl Karlıova'da birleşiyor: Bunlar Türkiye'nin jeolojik yapısı, yani deprem bölgeleri... Doğu Anadolu'da bu tektonik hareketler neticesinde zaman zaman depremler meydana geliyor, mesela Van Depremi gibi. Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı, Bingöl Karlıova'da birleşip çatal yapıyor. Şimdi bu faylar boyunca olan bütün yerleşim alanlarında depremler meydana gelebilir. Kuzey Anadolu Fayı, Karlıova'dan başlayıp Marmara Denizi'ne kadar geliyor. Bunun etrafında bulunan bütün yerleşim alanlarında deprem olabilir. Aynı şekilde 600 kilometrelik Doğu Anadolu Fayı, Karlıova'dan başlayıp İskenderun Körfezi'ne uzanıyor. Bunun üzerinde de depremler olabilir. Anadolu her yıl 2,5 cm batıya doğru hareket ediyor. Batı Anadolu sürekli gerildiği için oralarda da her an deprem olabilir.

Erzincan ve Karlıova arası tetikte: Uzun zaman önce bir yerde deprem olmuş fakat bundan sonra uzun zamandır deprem gözükmeyen yerler tehlikeli olur. Çünkü bir yerde deprem olduğu zaman, o belli zaman sonra tekerrür eder. Yani deprem olmuş, uzun zaman geçmiş ve hâlâ deprem olmuyorsa biz oradan kuşku duyarız. Bu, orada enerji birikiyor demektir. Günün birinde patlayabilir demek. Bu bilgiden hareketle; Erzincan ve Karlıova arasında Kuzey Anadolu Fayı üzerinde, biz oraya Aksu Fayı diyoruz. Orada deprem olabilir. Ne zaman olur bilemeyiz ama kulağımız tetikte, orayı tehlikeli görüyoruz.

Maraş Türkoğlu'nda meydana gelebilir: Daha önce uyarmıştım, "Elazığ Sivrice'de olabilir demiştim", orada oldu. Şimdi Doğu Anadolu Fayı üzerinde, mesela Kahramanmaraş'ın güneydoğusu, Türkoğlu civarı orada en son deprem 1513'te olmuş. Sene 2020'ye geldi, daha deprem yok. Zamanında depremin büyüklüğü 7.4, yani orada da olabilir.

Amanoslardan endişe ediyoruz: Amanoslar ve Hatay civarında, 1823'te deprem olmuş. O tarihten beri bir şey yok. Şimdi oradan endişe ediyoruz.

Karlıova ve Palu arasından kuşkuluyuz: Keza Karlıova ile Elazığ Palu arası ve Bingöl kesiminden kuşkumuz olabilir.

İstanbul için 'deprem geliyorum' diyor: İstanbul zaten bas bas bağırıyor, bekliyoruz diye… İstanbul derken, Marmara'yı kast ediyorum.

Biga Yarımadası'nda küçük depremler: Bursa taraflarının bulunduğu yerlerde, büyük ölçüde 99 depremleri ile enerji boşaldı, stres azaldı. Fakat Biga Yarımadası üzerinde, bu kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna bağlı olarak bazı küçük depremler olabilir. İzmir bölgesi de olabilir. Dolayısıyla bunlar kuşkulandığımız hususlar ama her tarafı, tekerrür periyodu bilinmiyor. Uzun süreli ve ciddi araştırmalar da yok, bizim bilmediğimiz, söylemediğimiz yerlerde de deprem olabilir.

Haber Videosu