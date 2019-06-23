Ubuntu, Yeni Güncelleme Sonrası Steam Desteğini Kaybedecek

Valve'ın oyun platformu olan Steam, yeni güncellemelerin ardından Linux tabanlı Ubuntu işletim sistemine desteği kesecek. Ubuntu'nun 19.10 güncellemesinin ardından resmen kesilecek olan desteğin yanı sıra bu hamle 32 bit bileşenlerinde sonu olacak gibi görünüyor.

Ubuntu'nun 32 bit bileşenlerden uzaklaşması Steam için bir sorun teşkil ediyor. Bazı Linux oyunları sadece 32 bit desteğine sahip ve şu an Ubuntu'da oynanmalarının nedeni Ubuntu'nun 32 bit desteğine sahip olması. Valve, uyumluluk sorunu yaşamamak adına Steam desteğini, yeni Ubuntu sürümünde kaldıracak.

Valve tarafı hayal kırıklığına uğrayan Ubuntu kullanıcıları için ise bir açıklama yaparak, Ubuntu kullanıcılarını tekrar mutlu edecek telafi çalışmalarının yapılacağını belirtti. Bir uyum sürecinde olduklarını belirten şirket, uzun vadede işlerin iyileşeceğine inanıyor.