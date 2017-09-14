UBS İstanbul Bienali'ne Verdiği 10 Yıllık Desteği Kutluyor

Dünyanın önde gelen servet yönetimi bankası UBS, ilk kez 2007 yılında destek verdiği İstanbul Bienali'ne desteğini sürdürmeye devam ediyor. UBS`in desteği ile 15.Istanbul Bienali için gerçekleştirilen "Inverted Home" isimli enstalasyon 16 Eylül tarihinde Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Çağdaş sanatın UBS'in geleneğinin ve DNA'sının bir parçası olduğunu söyleyen UBS Servet Yönetimi Bölümü Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Fransa ve Belçika Bölgesi Başkanı Ali Janoudi, İstanbul Bienali'ne destekte 10. yıla ulaşmalarını şöyle değerlendirdi;

GÖZDE İLKİN BİENAL'DE AİDİYETİ SORGULUYOR

"UBS, Türkiye'nin en önemli uluslararası sanat sergisi olan İstanbul Bienali'ni desteklemekten onur duyuyor. Çağdaş sanat, UBS geleneğinin ve DNA'sının bir parçası ve bölgedeki faaliyetlerimiz arttıkça, gelişen sanat camiasına verdiğimiz destek de artıyor."

Gözde İlkin tarafından UBS'in katkılarıyla yapılan "Inverted Home" isimli enstalasyon 16 Eylül'de aidiyet mekânlarını keşfe çıkacak. Sanatçının evde kullanılan kumaşların üzerine, aile fotoğraflarından görüntüleri boya veya dikiş tekniğiyle uyguladığı eser, güç dinamiklerini ve hafızayı araştırıyor. Sanatçı, hayata geçirdiği enstelasyon hakkında şunları söylüyor;

"Bu bienalde sergileyeceğim "Inverted Home"da, bir kez daha, aileme ait eski kumaşlarla çalıştım. Bu anlamda başta daha ev odaklı görünse de aslında tamamen zıt bir kavramı araştırıyor, evi çağrıştıran kumaşlar ve objeler bağlamlarının dışına çıkarak, aidiyete ilişkin bildiklerimizi tersine çeviriyor."

UBS'in Bienal'e desteği için teşekkür eden İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer ise şunları söyledi:

"İstanbul Bienali olarak UBS'e,Bienal'e uzun yıllardır verdikleri destek ve Gözde İlkin'le gerçekleştirilen bu özel proje işbirliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm dünyada çağdaş sanatın köklü destekçisi olan UBS ile ortak çalışmalarımızı devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz."

Bu yıl 15.kez dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan İstanbul Bienali'nin Küratörlüğünü Elmgreen & Dragset üstleniyor. İstanbul Bienali, bu yıl "İyi Bir Komşu" temasıyla, ev, aidiyet ve mahalle kavramlarını tartışmaya açan, 32 ülkeden 56 sanatçının eserlerine yer veriyor.

1960'LARDAN BU YANA DEVAM EDEN ÇAĞDAŞ SANAT KOLEKSİYONERLİĞİ

Bölgedeki başka sanat girişimlerini de destekleyen UBS, 30 bini aşkın eserden oluşan, dünyanın en büyük kurumsal çağdaş sanat koleksiyonlarından birine sahip. 1960'lardan bu yana aktif bir çağdaş sanat koleksiyoneri olan UBS, aynı zamanda Art Basel'in küresel baş ortağı olarak Art Basel'in Basel, Miami Beach ve Hong Kong'da düzenlediği 3 sanat fuarını da destekliyor. UBS Art Competence Center, sanat alanında uzmanlık bilgisi ve bağımsız danışmanlık hizmeti sunuyor.

Gözde İlkin'in "Inverted Home" isimli eseri 16 Eylül- 12 Kasım tarihleri arasında Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.