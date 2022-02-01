Ubisoft'un battleroyale oyunu için kapatılma kararı alındı

Ubisoft'un resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, "28 Nisan itibariyle Hyper Scape'in geliştirilmesini sonlandırmak ve oyunu kapatmak gibi zor bir karar aldık." sözlerine yer verdi.

Dikey, yakın mesafeli ve hızlı tempolu bir nişancı deneyimi yaratmak için yola çıktığını belirten Ubisoft ekibi, yolculuklarında kendilerine katıldıkları için topluluklarına son derece minnettar olduğunu belirtti. "Hyper Scape topluluğuna, oyunun içinde ve dışında Neo Arcadia dünyasna olan tutkunuz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz. Yaptığımız oyuna bağlılığınız her zaman takdir edilecektir."

2020 yazında Hyper Scape'i piyasaya sürüldükten sonra, Call of Duty Warzone ve Apex Legends gibi oyunlarla başa çıkamayan Ubisoft, son raddesine kadar mücadele etti. Ubisoft, Hyper Scape'in "oyuncularımızın yüksek beklentilerini tam olarak karşılamadığını" itiraf etti. Şirket, oyunda nhemen vazgeçmedi ve ek içerikle kurtarmaya çalıştı, ancak çabaları yeterli olmadı.