Ubisoft, Ücretsiz Watch Dogs 2 Dağıtacak
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Ubisoft, Ücretsiz Watch Dogs 2 Dağıtacak

PC kullanıcısı olup da henüz Watch Dogs 2 sahibi değilseniz, dişinizi birazcık daha sıkın. Ubisoft Forward, beraberinde hoş bir sürpriz ile gerçekleştirilecek.

Ubisoft, Ücretsiz Watch Dogs 2 Dağıtacak
07.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:04

PC kullanıcısı olup da henüz Watch Dogs 2 sahibi değilseniz, dişinizi birazcık daha sıkın. Ubisoft Forward, beraberinde hoş bir sürpriz ile gerçekleştirilecek. Canlı yayın süresince PC için ücretsiz Watch Dogs 2 dağıtılacak.

İptal olan E3 2020 sonrasında kendi etkinliğini duyuranlardan bir tanesi de Ubisoft idi. Fransız yayıncı, 12 Temmuz 2020 Pazar günü TSİ 22: 00 sıralarında kendi etkinliğini başlatacak.

Çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Ubisoft Forward etkinliği sırasında, geliştirilme aşamasında olan Assassin's Creed: Valhalla, Gods & Monsters, yakın bir zaman önce duyurulmuş olan Hyper Scape, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine ve Watch Dogs: Legion oyunlarına yer verilecek. Ayrıca yeni oyun duyurularıyla da karşılaşacağız ki içlerinden bir tanesinin Far Cry 6 olacağı iddia ediliyor.

Ücretsiz Watch Dogs 2 Fırsatını Kaçırmayın

Bir diğer Ubisoft Forward sürprizi ise ücretsiz Watch Dogs 2 oyunu olacak. Ancak bunun için kısıtlı bir sürenizin olduğunu söyleyelim. Ubisoft tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa etkinliğin bitişinden önce Uplay hesabınıza giriş yapmanız durumunda, oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilecek. Bir defa eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin olacak.

Şu anda Assassin's Creed: Valhalla üzerinde çalışmakta olan Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Watch Dogs 2, 2016 yılının Kasım ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. San Francisco Körfez Bölgesi'nin hayali versiyonunda geçen oyunda Marcus Holloway isimli bir karakteri yönetiyoruz. Bilgisayar korsanı grubu DedSec ile çalışan Holloway, şehrin vatandaşlarının mahremiyetini ortadan kaldıran ctOS isimli gelişmiş gözetim sistemi çökertmek için mücadele ediyor.

Hikaye boyunca karşınıza çıkan görevleri birden fazla yoldan tamamlayabiliyorsunuz ve başarılı olduğunuz her görev de sizlere belirli sayıda DedSec takipçisi kazandırıyor. Bunun yanı sıra kooperatif çok oyunculu mod ise rekabete dayalı bire bir mücadele ve ortalığı karıştıran bir oyuncuya karşı diğer oyuncuların birbirleriyle bağlantı kurmasına olanak tanıyor.

Kaynak: Tamindir

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