Uber nedir? Uber ücret hesaplama nasıl yapılır? Uber olmak için şartlar neler?

Uber, ülkemizde yasaklanması sonrası gündeme gelen başlıklardan biri olmuştu. Yapılan son dakika açıklaması sonrası merak edilen Uber hakkında sorulan soruların cevaplarını sizler için derledik. Uber nedir? Uber ücret hesaplama nasıl yapılır? Uber olmak için şartlar neler?

Ülkemizde büyük rağber gören Uber hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

UBER NEDİR?

Uber, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, yolcular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneklerinden biri oldu ve Türkiye'de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldı. Uber uygulaması İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından kullanılmış, taksiciler dışında VIP olarak tanımlanan araçlarla taşımacılık yapanlar da yer aldı. Telefon uygulamasıyla taksi çağırma hizmeti veren Uber, yolcular tarafından daha güvenli olması nedeniyle tercih edildi.

Uber, akıllı telefon üzerinden hizmet veren bir yolcu taşıma uygulamasıdır. Telefona yüklendikten sonra kullanıcılara gidecekleri yere götürecek ulaşım aracını tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Kullanıcı gideceği yere taksi, lüks araç ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerine sahip olabiliyor.

Nereye gidileceği ilk etapta sisteme yazıldığı için şoföre nereye gideceğinizi tarif etmekle uğraşmaya gerek kalmıyor. Uber ulaşım hizmeti kredi kartı ile ödeme imkanı sağladığı için nakit para bulundurma zorunluluğunu da ortadan kaldırmış oluyor.

Araç arayanlar ile araç sahiplerini buluşturan sistem Uber, dünyada İstanbul ile birlikte 315 ülkede hizmet veriyor. 2014'ten beri İstanbul'da kullanılmakta olan Uber, Çeşme ve Bodrum'da özel tekne bulma ve çağırma seçenekleriyle hizmet vermek için hazırlık yapıyordu.

UBER NASIL KULLANILIR?

Uber'i kullanmak için ilk olarak hizmete üye olmak gerekiyor. İster uber.com sitesinden, ister Android veya iPhone uygulamasından üye olabiliyorsunuz. Sonrasında bir araca ihtiyaç duyduğunuzda, uygulama üzerinden alınmak istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Konumunuza göre araç talep ettiğinizde, bir sürücü talebinizi üstleniyor.

Daha sonra gitmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve aracı bekliyorsunuz. Dilerseniz varış noktasını seçtikten sonra, daha araç gelmeden bile yolculuğun ne kadar tutacağını görebiliyorsunuz.

UBER ÜCRET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Uber ücret hesaplama Uber uygulaması üzerinden yapılabilir. Bulunduğunuz konum ile gideceğiniz konumu işaretleyerek ücret hesaplaması yapılır. Bu ücretten fazla ücret edemezsiniz.

UBER ŞOFÖRÜ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Uber şoförü olmak için bazı önemli şartlar aranmaktadır:

21 Yaşından büyük olmak.

Ehliyet ile birlikte 3 yıllık bir araç deneyimi olması.

Sicil kaydının temiz olması.

Güncel bir sağlık raporu.

Özgeçmiş belgesi (CV).

Çalışmak istediğiniz alan için gerekli harita bilgisi.

UBER YASAĞI KALKTI MI?

Geçtiğimiz yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber'e istinaf mahkemesinden müjdeli haber geldi. İstinaf, Uber'e erişim engelini kaldırdı ve sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi.

İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinafmahkemesi kararı bozarak Uber'e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

UBER NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklanmıştı. Ticari taksilerin de yolcu bulmak için kullandığı Uber 2010 yılından bu yana hizmet gösteriyor ve toplamda 15 milyardan fazla yolculuğa erişti. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.