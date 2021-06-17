TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş: "Ülkemizin 7 bölgesinden 5'inde kuraklık mevcut"
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TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş: "Ülkemizin 7 bölgesinden 5'inde kuraklık mevcut"

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş: 'Ülkemizin 7 bölgesinden 5'inde kuraklık mevcut'
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, Türkiye'deki 7 bölgeden 5'inde kuraklık olduğunu bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, Türkiye'deki 7 bölgeden 5'inde kuraklık olduğunu bildirdi.

Adem Ertaş, kuraklığı değerlendirmek üzere Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Burulday, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mecit Boran ve Kars Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Güven Bekirhan ile bir araya geldi.

Ertaş, Kart Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşların kuraklık nedeniyle zor dönem yaşadığını ifade ederek, tarlalardaki ürünlerin de olgunlaşmadan sarardığını söyledi.

Yeterli yağış olmaması ve rüzgarların etkisiyle arazilerin yeşermediğini dile getiren Ertaş, şunları kaydetti:

"Bölgede şu anda meralar ve yaylalarımız kurumuş durumda, sadece yem bitkilerimizin belli bir kısmı 15 santimetre civarında boy atmış ve bu bitkilerde sararmada başlamış. Bölgede yem bitkilerimizin sadece yüzde 25'i ayakta duruyor. Bu da yüzde 75'lik kayıp demektir. Tarlalardaki ürünler başak vermeden kurumaya başladı. Pandemi sürecinde üreticilerimizin büyük fedakarlıklarla üretmiş oldukları ve ülke ekonomisine katma değer olarak sağladıkları ürünler, bu yıl kuraklıkla çok büyük sekteye uğradı. Halen bu şoku atlatamamış olan ülkemizin 7 bölgesinden 5'inde kuraklık mevcut."

Ertaş, kuraklığın özellikle yem konusunda hayvancılığı etkileyeceğine işaret ederek, "Kars'ta hayvancılıkla, tarımla uğraşan tüm çiftçilerin hepsi aile işletmesi olarak hayvancılık da yapmaktadır. Bu insanlar, kışın hayvanlarının kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkisi ve tahıl ürünleri ekiyor. Güneydoğu'da saman stokçuları şu anda saman stoklamaya başladı. Kars'ta bu yıl 8, 9 ayda hayvan varlığımızın büyük kısmını kaybedebiliriz."

Şu an saman ve kuru otun fiyatının yüksek seyrettiğini dile getiren Ertaş, yörede saman ve otların da kuraklık nedeniyle biçilecek durumda olmamasının hayvancılığı olumsuz etkileyeceğine vurgu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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