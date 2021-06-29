TYT AYT kalkıyor mu? YKS kalkacak mı? Son dakika ÖSYM açıklama yaptı mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar sonrası "TYT AYT kalkıyor mu? YKS kalkacak mı?" sorusunun yanıtı merak edildi. Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversite sınavları hakkında son dakika araştırmaları yapılıyor. Araştırılan konulardan biri de üniversite sınavlarının kalkıp kalkmayacağına dair oldu.

TYT AYT kalkıyor mu? YKS kalkacak mı?Son dakika üniversite sınavı kalkacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek güçtedir." diyerek çağrıda bulundu.

Milliyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, konuşmasının en başında üniversiteler ve gençlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TYT, AYT KALKIYOR MU?

Bu sırada üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli,

"Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizi evlatlarımızı yarış atı gibi görmemiş ve müfredat kapsamında başarı ortalaması, olgunlaşma sınavları gibi fırsat eşitliği gözetilerek üniversite geçişi sağlanabilir. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek güçtedir." dedi.

Üniversite sınavlarının kaldırılacağına dair ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

"GENÇLERİMİZİ SEVİYORUZ"

"Sınavlara neşter vurmanın, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye'nin kalkınma gayesini kamçılayacaktır." diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Biz gençlerimize baktığımızda Z kuşağı değil akıl, bilim, inanç, fedakarlık ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünün karşılığını görüyoruz. Onları çok seviyoruz. Hangi düşünceyi savunurlarsa savunsunlar hepsini bağrımıza basıyoruz."

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Katar yalanını mal bulmuş mağribi gibi körükleyen CHP Genel Başkanı 25 Haziran 2021 günü Twitter mesajı ile gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. Vahim olan şudur ki YKS'ye 1 gün kala yalan haber yaymaya yeltenen Kılıçdaroğlu yaş tahtaya basmakla kalmadı klendini rezil etti.

"KILIÇDAROĞLU GENÇLERİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

CHP Genel Başkanı ahlak ve etik taşıyorsa Türk gençliğinden ve YSK'ye giren tüm gençlerimizden derhal özür dilemek zorundadır. Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmıştır.

KILIÇDAROĞLU SENİ ESİR ALANI BİZE SÖYLE KURTARALIM

"Kılıçdaroğlu'na açık bir teklifim var. Kendisini kim tutmuş ya da esir almışsa korkmasın bize gelsin. Gelemiyorsa ulak göndersin. Yardım edelim yeter ki bu girdaptan çıksın. Borcu varsa ödeyelim. Fidye varsa kurtaralım. Kürek mahkumuna dönüşüyor göz göre göre. Cumhur İttifakı'nın siyasi sahillerine yanaşabilir, itirafçı olabilir ve pişmanlıktan yararlanabilirsin.Bizler birileri memnun olsun diye eğilip bükülmeyeceğiz. Bizim tercihimiz bizim hedefimiz inandığımız gibi yaşamak, bu rehberlikte duruş sergilemektir. Fincancı katırları ürküyorsa varsın ürksünler."