Twitter SMS ile Tweet Atma Özelliği Kaldırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Twitter SMS ile Tweet Atma Özelliği Kaldırıyor

Son aylarda, iletişim alanında sosyal medyaya olan güven artarken siber güvenlik her zamankinden daha önemli hale geldi. Twitter ise platformun başlangıcından beri mevcut olan SMS ile tweet atma özelliğini kaldırma kararı aldı.

Twitter SMS ile Tweet Atma Özelliği Kaldırıyor
28.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:27

Son aylarda, iletişim alanında sosyal medyaya olan güven artarken siber güvenlik her zamankinden daha önemli hale geldi. Twitter ise platformun başlangıcından beri mevcut olan SMS ile tweet atma özelliğini kaldırma kararı aldı.

Independent'a göre, Twitter'ın yeterli güvenlik sağlamadığı için SMS yoluyla tweet paylaşma özelliğini kaldırmaya karar verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabı, SMS yoluyla tweet atılmasına izin veren hizmet aracılığıyla saldırıya uğramış ve bundan dolayı SMS ile tweet atma askıya alınmıştı.

SMS ile tweet atma özelliği kaldırıldı

We want to continue to help keep your account safe. We've seen vulnerabilities with SMS, so we've turned off our Twitter via SMS service, except for a few countries.

Everyone will still have access to important SMS messages needed to log in to and manage their accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 27, 2020

Geçen yıl Dorsey'in Twitter hesabını hacklendikten sonra, SMS özelliğiyle ilgili güvenlik açıkları keşfedilmişti ve bunun üzerine SMS ile tweet çoğu ülkede devre dışı bırakıldı. Özellik yalnızca zayıf internet bağlantısı nedeniyle Twitter'ı kullanmakta zorlanan ülkelerde aktif olacak. Buna ek olarak şirket, SMS yoluyla gönderilen Twitter hesaplarına giriş bildirimlerin erişilebilir olacağını belirtti.

Twitter güvenlik zaafiyeti nedeniyle eski hesapları sildi

Ayrıca şirket SMS özelliğiyle birlikte bunu daha önceden kullanmış ancak aktif olmayan hesapları kaldırma kararı aldı. Twitter'dan yapılan açıklamada hesapların kaldırılması nedeniyle insanların takipçi sayısında düşüş olabileceği ancak bunun platformun güvenliğini sağlamak için yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haber
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haber
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haber
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?' sorusuna cevap verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına...
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Sayan Aslı Enver Ebru Şallı Şeyma Subaşı
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Twitter SMS ile Tweet Atma Özelliği Kaldırıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 19:17:33. #1.15#
title