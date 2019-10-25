Twitter, Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile doğruladı

25.10.2019 09:59

Sosyal paylaşım platformu Twitter, Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri olan Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile doğruladı.



'Mavi onay rozeti' olarak da bilinen mavi tik, kullanıcının kontrolündeki hesabın onaylanmış olduğu anlamına geliyor ve hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlıyor. Euronews.com'da Görüntüle