Twitter kullanıcısı "Büyük ikramiye bana çıktı" dedi, gerçeği dikkatli takipçileri ortaya çıkardı

Twitter'da "Supermet" isimli bir kullanıcı, büyük ikramiyenin kendisini çıktığını iddia etti. Bilet ile bir fotoğrafını paylaşan fenomen, takipçilerinden IBAN numarası istedi ve 500 TL para göndereceğini belirtti. Ancak sosyal medya fenomeninin dikkatli takipçileri, biletin sahte olduğunu ve seri numarası ile şanslı rakamların uyuşmadığını söyledi.

Supermet isimli bir Twitter kullanıcısı, 2021'in ilk saatlerinde yılbaşı çekilişinin kendisine çıktığını iddia etti. Bilet ile bir fotoğraf paylaşan sosyal medya fenomeni "Artık bir milyonerim" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNDEN IBAN NUMARASI İSTEDİ

Paylaşımlarına gece boyunca devam eden Supermet, takipçilerinden IBAN numarası istedi ve herkese 500 TL göndereceğini belirtti. Fenomen paylaşımında, "Saat 2 ye kadar IBAN atan herkese 500 TL atacağım. Güzel bir hanımefendiyi de ilk uçakla Amerika'ya götüreceğim. herkese iyi geceler" ifadelerini kullandı.

Supermet'in bu paylaşımının ardından yüzlerce vatandaş IBAN numaralarını söz konusu paylaşımın altına ekleyerek kendilerine para göndermesini talep etti.

KAZANDIĞI PARA İLE YAT ALACAĞINI SÖYLEDİ

Supermet daha sonra ise kazandığı para ile bir yat satın alacağını söyledi. "1 hafta içinde en yakın arkadaşlarım ve güzel kadınlarla beraber aldığım yatla, herkesin pasaportunu çıkartarak yurt dışına çıkacağım. 5 senede yemeyi planlıyorum o parayı. Yeni hayatımın ilk günü, sevinçten öldürmezsem kendimi mükemmel bir hayat beni bekliyor" diyen fenomen daha sonra bir yatın kaç TL olduğunu sordu.

BİLET SAHTE ÇIKTI



Öte yandan bazı dikkatli vatandaşlar biletin sahte olduğunu savundu. Büyük ikramiye çıkan çeyrek biletin kendisine ati olduğunu belirten fenomene cevap veren vatandaşlar, biletin seri numarası ile şanslı rakamların uyuşmadığını söyledi.