Twitter Küba lideri Raul Castro ve birçok devlet kurumunun hesaplarını askıya aldı

13.09.2019 08:30

Sosyal medya devi Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro başta olmak üzere kızı ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını "politika ihlali" gerekçesiyle askıya aldı.



Birçok gazetecinin ve İletişim Bakanlığı çalışanlarının hesaplarının da engellendiği karar sonrası açıklama yapan Küba Gazeteciler Birliği söz konusu uygulamayı "sansür" olarak nitelendirerek kınadı. Euronews.com'da Görüntüle