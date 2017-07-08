Twitter'ın Blue Room'u İlk Kez Türk Telekom Stadyumu'nda Kuruldu

Twitter'ın, kullanıcıların hayran oldukları sporculara, sanatçılara veya ünlülere tweet atarak canlı yayınla doğrudan soru sorma ve ulaşma imkanı tanıyan 'Blue Room' konsept locası Türkiye'de ilk kez Galatasaray'ın stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda kuruldu.

"GALATASARAYLI OYUNCULARLA İLETİŞİM KURULACAK"

7 milyondan fazla takipçi ile Türkiye'de en fazla takipçiye sahip spor kulübü olan Galatasaray'ın Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar, bu yenilik hakkında şunları söyledi:

"Twitter, Galatasaray Spor Kulübü ile taraftarı arasındaki en hızlı ve etkin iletişim kanallarının başında yer alıyor. Bugüne kadar kulüple ilgili haber ve duyuruların taraftarımıza ulaştırılmasında aktif olarak kullandık. Bundan sonra Galatasaraylı sporcularla, hatta Galatasaraylı diğer ünlü isimlerle bire bir iletişim kurma imkanı sunacağız."

"BURASI GALATASARAY'IN ÇEKİM MERKEZİ"

Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar, Türk Telekom Stadyumu'nda özel olarak tasarlanan bir locada hizmete giren Blue Room'un Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtirken, dünyada da bir stadyumda kurulan ilk sabit Blue Room olduğunu vurguladı. Hedeflerinin tüm branşlardaki mevcut ve eski yıldız oyuncuları, genç yetenekleri, yöneticileri, Galatasaraylı ünlü isimleri Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki Blue Room sayesinde taraftarlarla buluşturmak olduğunu belirten Baydar, "Burası tüm Galatasaraylıların çekim merkezi haline gelecek. Tüm dünyaya yayılmış 30 milyon taraftarın direkt olarak Galatasaray ile iletişime geçmesini sağlayacak. Bu önemli platforma reklam verenlerin de yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz. Yeni transferlerimizin taraftarlarımızla bir araya geleceği ilk canlı yayın Türk Telekom Stadyumu'ndaki Twitter Blue Room sayesinde olacak" diye konuştu.

İLK CANLI YAYINI GALATASARAY YAPACAK

Twitter Satışlar Kıdemli Direktörü Barry Collins ise, "Futbolla ilgili en güncel gelişmelerin takip edildiği yer Twitter'dır. Türk kullanıcılar da futbolla ilgili tartışmalarda yoğun olarak yer alıyor. Blue Room'u Türkiye'de ve spor alanında tanıtmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı. Blue Room'dan ilk canlı yayın ise Galatasaray Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu öncesi yapacağı yıldız transferler ile birlikte çok yakında gerçekleşecek" şeklinde konuştu.