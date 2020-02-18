Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik
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Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik

Twitter, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu. Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis fotoğrafı gönderildi

18.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:04
Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik

Sosyal medya platformlarından , kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu.


Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis görseli gönderildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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