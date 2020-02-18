Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik

18.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:04

Sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu.



Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis görseli gönderildi. Euronews.com'da Görüntüle