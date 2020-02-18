Twitter'dan penis görsellerini engelleyen özellik
Twitter, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu. Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis fotoğrafı gönderildi
18.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:04
Sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda (direct message-DM) çıplak fotoğraf ya da penis görsellerini filtreleyen bir uygulamayı devreye soktu.
Uygulamayı geliştirmek için Twitter'da bir kampanya başlatan yazılımcıya bu iş için bir günde 4000 penis görseli gönderildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com