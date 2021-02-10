Twitter'da 'ücret karşılığı özel içerik sistemi' dönemi başlıyor
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Twitter'da 'ücret karşılığı özel içerik sistemi' dönemi başlıyor

10.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:54

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılara ücret karşılığı özel içerik almaları için yeni bir dönem başlatıyor. Yapılacak değişiklikler içinde premium özellik seçeneği de yer alacak.

Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya devi Twitter, yeni bir dönem için adım atmaya hazırlanıyor. Farklı gelir yolları için YouTube'un izinden giden şirket, aylık veya yıllık abonelik sistemi getirmeyi planlıyor.

BELLİ ÜCRET KARŞILIĞINDA ÖZEL İÇERİK

Buna göre, kullanıcıların takip ettikleri kişilerden ya da sayfalardan özel içerik almaları için 'bahşiş' verme mantığında yeni bir sistem geliştirilecek. Bu sistemle kullanıcılar, istedikleri üyelere içerikleri karşılığında belli bir ücret ödeyecek.

Twitter'da 'ücret karşılığı özel içerik sistemi' dönemi başlıyor

PREMİUM ÖZELLİK GELEBİLİR

Twitter'ın kullanıcıların ödediği bu ücretten kesinti yapacağı, sistemin ise gelişmiş özelliklere sahip olacağı öğrenildi. Buna göre uygulamada, hizmet kullanımının detaylı bir şekilde kullanıcıya sunulması için gösterge tablosu ve 'göndermeyi geri al' gibi seçeneklerin yer alacağı belirtildi. Edinilen bilgilere göre ayrıca şirketin, uygulamaya premium özellikle de ekleyeceği bilgisi yer aldı.

Twitter'da 'ücret karşılığı özel içerik sistemi' dönemi başlıyor
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