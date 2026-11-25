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Edirne'nin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören geçişinde vatandaşlara dağıtılan sebze ve meyveler hareketliliğe neden oldu. Araçlardan dağıtılan ürünleri alabilmek için vatandaşlar kıyasıya yarışırken, bazı kişiler ezilmekten son anda kurtuldu.

Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende askeri birlikler, polis ve jandarma ekipleri, öğrenciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tören geçişi yaptı.

Tören sırasında esnaf ve sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara ve protokol üyelerine tava ciğer, tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Araçlardan lahana, meyve ve çeşitli sebzelerin de dağıtıldığı sırada vatandaşlar ürünleri alabilmek için araçların etrafında toplandı. Yaşanan yoğunlukta bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, polis ekipleri kalabalığı kenara çekerek güvenliği sağlamaya çalıştı.

Öte yandan Türk bayrağı asılı iki paramotor da tören geçişi sırasında kent semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı