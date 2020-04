Twitter CEO'su, Kovid-19 ile Mücadeleye 1 Milyar Dolar Bağışlayacak Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Twitter CEO'su Jack Dorsey, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Jack Dorsey'den Rekor Bağış!

Dorsey açıklamasında servetinin %28'i olan 1 milyar doları Start Small isimli bir bağış fonuna aktarılacağını söyledi. Yapılan bağışın en yüksek kişisel bağış olduğu bilgisi kayıtlara geçti.

I'm moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl's health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 1.430.141 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 82.074 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 301.130 olduğu bilgisi paylaşıldı.

7 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Toplam can kaybı ise 725'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.474, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.582 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 987 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 222.868 olduğu açıklandı.