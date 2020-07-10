Twitter, Bu Cihazlara Desteği Kesiyor! Twitter iOS uygulaması son güncellemesiyle üzdü. 8.26 sürüm notlarında Twitter uygulamasının artık iOS 11 ve daha eski sürümler için destek vermeyeceği belirtildi.

Twitter iOS uygulaması son güncellemesiyle üzdü. 8.26 sürüm notlarında Twitter uygulamasının artık iOS 11 ve daha eski sürümler için destek vermeyeceği belirtildi. Detaylar haberimizde.

Yeni Özellikler Eski iOS Sürümlerine Gelmeyecek!

Twitter, bugün şirketin resmi uygulamasında Apple'ın iOS 11 ve daha eski sürümleri için desteği bıraktığını duyurdu. Bu, iOS'in eski sürümlerini kullanan kullanıcıların Twitter güncellemelerini almaya devam etmek için iOS 12 veya daha yeni sürüme güncellemeleri gerekeceği anlamına geliyor. Bu karar, App Store'dan Twitter iOS uygulamasına girildiğinde son sürüm notu olarak da gözüküyor. Twitter, "Twitter artık iOS 11 veya daha eski sürümleri çalıştıran cihazları desteklemeyeceğinden, düzenli özellik güncellemeleri, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerinden yararlanmaya devam etmek için lütfen iOS 12 ve üzeri sürüme güncelleyin." diyor.

Apple cihazlara yazılım güncellemesinin hızlı gelmesi ve benimsenme oranı düşünüldüğünde, geliştiricilerin iOS'in eski sürümlerine desteği kesmesi gayet normal. Apple'a göre, tüm iPhone ve iPod touch cihazların yüzde 81'i iOS 13'ü çalıştırırken, iPad'lerin yüzde 73'ü iPadOS 13'ü çalıştırıyor.

Twitter uygulamasının iOS 11 çalıştıran cihazlarda ne kadar süre çalışmaya devam edeceği belirsiz. İster Twitter'ın resmi uygulamasını kullanıyor olun, isterseniz de Tweetbot gibi Twitter istemcilerini kullanıyor olun, uyumluluk sorunu yaşamak için iPhone/iPad'inizi güncel tutun.

Kaynak: Tamindir