Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi
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Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi

02.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:21
Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" şeklindeki paylaşımına Twitter tarafından kısıtlama getirildi.

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerin başında gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serildiği olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bakan Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" ifadelerine yer vermişti. Bakan Soylu'nun bu paylaşımına Twitter tarafından kısıtlama getirildi.

Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi

NEFRET DAVRANIŞI OLARAK NİTELENDİRDİ

Bakan Soylu'nun tweet'ine eklenen uyarı notunda şu ifadeler yer aldı: "Bu tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi."

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