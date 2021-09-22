Twitch yönetimi DMCA sorununu çözmek için girişimleri başlattı - Haberler
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Twitch yönetimi DMCA sorununu çözmek için girişimleri başlattı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Twitch yönetimi DMCA sorununu çözmek için girişimleri başlattı

NMPA (Ulusal Müzik Yayıncıları Derneği) ile ilk anlaşma sağlandı

Bir süredir DMCA (Dijital Telif Hakkı Yasası) sebebiyle yayınlarında çoğu müziği kullanamayan içerik üreticilerine Twitch platformundan bilgilendirme e-postası geldi. Yapılan açıklamada NMPA (Ulusal Müzik Yayıncıları Derneği) ile yeni bir anlaşmaya gittiğini belirten Twitch, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi verdi.

NMPA ile yapılan anlaşma hali hazırda mevcut olan DMCA sorununu ortadan kaldırmayacak. Yayıncılar telif hakkı yasası hükümlerine uymaya devam edecek. Twitch'in bu anlaşmayı yapmasının sebebi içerik üreticilerini DMCA'nın sorgusuz bir şekilde gönderdiği ihtardan korumak. Yani eğer bir Twitch yayıncısı kurallara aykırı şekilde telifli müzik kullanırsa aldığı ihtara karşı Twitch platformuna itirazda bulunabilecek.

Twitch'in partnerlerine gönderdiği e-postadaki ifade şu şekilde:

"Eğer bir canlı yayın telif haklarına tabi müzik içerirse ( konser müzikleri ve yayın öncesi açılan müzikler dahil) Twitch, içerik üreticisinin bu tür müzik kullanım geçmişine bağlı olarak bir uyarı veya ceza verebilir."

Yapılan bu anlaşma Twitch'in DMCA konusuna karşı ilgisiz kalmadığını gösteriyor. Topluluktan alınan geri dönüşler ve içerik üreticilerinin DMCA hakkındaki fikirlerinin Twitch yönetimi üzerinde etkisi oluyor. Önümüzdeki dönemlerde NMPA ile yapılacak daha geniş çaplı anlaşmalar içerik üreticilerine daha fazla hak sağlayabilir.

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Haber: Twitch yönetimi DMCA sorununu çözmek için girişimleri başlattı - Haberler
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